Giorgia Meloni pubblica una bella storia di inclusione, ma i suoi fan chiedono «chi paga?» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una parte politica ha cavalcato e instillato un germe difficile da rimuovere, anche quando si vuole raccontare una bella storia di inclusione. E così accade che Giorgia Meloni condivida su Facebook la storia, attraverso una foto, delle due gemelline siamesi operate all’Ospedale Bambin Gesù di Roma; i suoi fan (non tutti, ma un campione non indifferente, invece di essere felici per il lieto epilogo di una vicenda che poteva provocare ben altre conseguenze sulle piccole), non hanno gradito e hanno iniziato a fare del tipico vittimismo italiano: «Chi paga?», oppure «noi paghiamo e loro vengono operati». LEGGI ANCHE > La Monregale ha sospeso il calciatore degli insulti sessisti e razzisti Ripercorriamo in breve la storia delle gemelline siamesi. Le due piccole, originarie di un villaggio centrafricano, sono arrivate a Roma insieme alla ... Leggi su giornalettismo

