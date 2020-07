Gianmarco Onestini, l'ex Adara Molinero lo distrugge: «Poco "dotato", baci viscidi... Non ero mai "soddisfatta"» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Per Gianmarco Onestini non è stato un momento televisivo facile. Gianmarco è stato protagonista della casa spagnola del Grande Fratello Vip dove ha avuto una relazione con la... Leggi su leggo

Erika63170259 : RT @Novella_2000: Gianmarco Onestini confessa se è innamorato e racconta com’è nato il singolo Maracaná - Novella_2000 : Gianmarco Onestini confessa se è innamorato e racconta com’è nato il singolo Maracaná - Notiziedi_it : Gianmarco Onestini confessa se è innamorato e racconta com’è nato il singolo Maracaná - aronvstyles : anni e anni di carriera per i veri cantanti e poi Gianmarco Onestini si improvvisa cantante con una cosa trashissim… - BlitzQuotidiano : Adara Molinero deride Gianmarco Onestini in diretta tv: “A letto non ha esperienza. E le sue misure…”… -