Genoa-Napoli, Gattuso: “C’è un difetto da correggere. Lozano? Non gli regalo niente” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Il Napoli batte il Genoa a Marassi per 2-1 e guadagna il quinto posto in classifica, relegando invece i liguri in terzultima posizione. Ecco le parole del tecnico azzurro, Gennaro Gattuso, nel post gara. Sulla gara: “Mi ero preoccupato, loro si giocano tantissimo ed è normale che venire qui non è mai facile, è un campo molto difficile ma noi stiamo bene. Stiamo facendo bene, il rammarico è l’inizio del secondo tempo, come a Bergamo, non siamo scesi in campo 7-8 minuti e dobbiamo correggere questo piccolo difetto. Sono contento di chi ha giocato, di chi è entrato, la qualità è molto molto alta”. Sui miglioramenti della squadra: “Questa squadra è fatta da grandi giocatori, molti ... Leggi su anteprima24

