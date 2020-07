Gattuso: «Quando arriverà Osimhen vi dico cosa cambia con lui» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ai microfoni di Sky al termine della gara contro il Genoa il tecnico del Napoli Rino Gattuso non nega l’affare Osimhen anzi in qualche modo lascia capire che il calciatore del Lille arriverà presto a Napoli Osimhen potrebbe essere il sostituto? «Hanno caratteristiche diverse, ma oggi non voglio parlare di Osimhen perché è un giocatore del Lille poi Quando arriverà vi spiegherò cosa cambia con lui» L'articolo Gattuso: «Quando arriverà Osimhen vi dico cosa cambia con lui» ilNapolista. Leggi su ilnapolista

