Francia, dopo il trionfo dei Verdi Macron punta a una svolta ecologista. Ma ci credono in pochi (Di mercoledì 8 luglio 2020) di Michele Ambrosini Gli ultimi due anni non sono stati facili per il presidente francese Emmanuel Macron. Il suo governo, spesso accusato di fare gli interessi delle grandi aziende e delle classi sociali più agiate, si è dovuto scontrare prima con le proteste dei Gilets Jaunes, scaturito dall’aumento delle imposte sulla benzina, in seguito con il più lungo sciopero nella storia della repubblica francese, causato dal tentativo di riforma delle pensioni. Che il giovane partito La République en Marche (Lrm) fosse calato nei consensi era indubbio, ma le ultime elezioni municipali, caratterizzate da una fortissima astensione al voto, ne hanno sancito la débacle. A Parigi è stata riconfermata la sindaca socialista Anne Hidalgo, mentre il partito ecologista si è imposto in città importanti come Lione, Bordeaux e ... Leggi su ilfattoquotidiano

