Dichiara di aver smarrito una patente mai conseguita, nei guai un 40enne (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGrottaminarda (Av) – “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” e “Falsa attestazione o Dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri”: sono questi i reati di cui dovrà rispondere un 40enne di origini romene, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Grottaminarda. L’uomo, fermato a Grottaminarda durante un controllo alla circolazione stradale, alla specifica richiesta di mostrare la patente di guida, ha Dichiarato ai Carabinieri di averla perduta, esibendo nel contempo copia della denuncia di smarrimento della patente moldava e foto della stessa. Ma, all’esito degli accertamenti, è emerso che il predetto non aveva mai conseguito quella patente di cui aveva denunciato lo smarrimento. Alla luce ... Leggi su anteprima24

