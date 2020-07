Demi Moore star e produttrice del podcast erotico Dirty Diana (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'attrice Demi Moore sarà la star e la produttrice del podcast erotico intitolato Dirty Diana, in arrivo il 13 luglio online. Demi Moore sarà la protagonista del podcast erotico intitolato Dirty Diana, un progetto ideato dalla startup QCode. La star del cinema sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva dei sei episodi della durata di trenta minuti che debutteranno sulle varie piattaforme a partire da lunedì 13 luglio. Dirty Diana racconta la storia di un matrimonio che sta finendo e di come due partner si riavvicinano grazie alla ... Leggi su movieplayer

