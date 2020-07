Coronavirus, allarme a Roma: in arrivo aereo con possibili contagiati (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus, è allarme a Fiumicino: sta arrivando un aereo con possibili positivi a bordo. A riferirlo è l’unità di Crisi Covid della Regione Lazio. Ecco cosa sta succedendo. Coronavirus, è allarme a Roma per un aereo in arrivo dove a bordo potrebbe esserci dei contagiati. A riferirlo è direttamente L’unità di Crisi Covid della Regione … L'articolo Coronavirus, allarme a Roma: in arrivo aereo con possibili contagiati proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, allarme Onu: "Può favorire gruppi terroristici" TGCOM Coronavirus, aereo dal Qatar con 135 bengalesi a bordo. Speranza: «Urgenti misure sugli arrivi»

L'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio ha lanciato l'allarme per un volo appena atterrato a Fiumicino ... («a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19») e la circostanza ...

Covid a Roma, la comunità del Bangladesh si mette in coda per i tamponi alla Asl

Un inizio stentanto dei tamponi alla comunità del Bangladesh a Roma che però, con il passare dei giorni, si è trasformato: da una manciata di persone a vere e proprie code all'ingresso dei centri dell ...

