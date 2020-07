“Che brutta figura”. Uomini e donne, Ursula Bennardo ci va già pesante. Sì, ce l’ha proprio con loro (Di mercoledì 8 luglio 2020) Negli studi di Uomini e donne, Ursula Bennardo ha visto nascere il suo amore per Sossio Aruta, poi incrinato dalla partecipazione insieme a Temptation Island e infine coronato dalla nascita della piccola Bianca. Lei è la dimostrazione che, nel programma di Maria De Filippi, possono nascere anche coppie dal legame sincero. In un’intervista concessa al periodico Mio, però, Ursula Bennardo ha voluto sottolineare anche una cosa, del Trono Over, che proprio non le piace: la storia tra Gemma Galgani e Sirius. La Bennardo si è espressa in maniera molto critica non soltanto circa le intenzioni del ragazzo, ma anche verso quelle di sua madre: “Mio figlio ha 19 anni, se volesse intraprendere questo percorso ci riderei su, ma lo farei camminare da solo, non ci metterei la faccia per non fare brutta figura in due”.



La loro ... Leggi su caffeinamagazine

lupakkiotto85 : @floflafli Che brutta cosa ?????? - RumpleSil : RT @stringimeharry: Che brutta la domanda “che mi racconti?” Perché io non so mai cosa dire siccome nella mia vita non succede mai nulla di… - Gb13Giovanna : RT @salvinimi: Ragazzi,,,?? Vi devo confessare una cosa brutta Dovete sapere che su twitter seguo la Lega, FdI e altri. Ma non è per simpat… - vincio963 : @dodena66 @juventusfc Buongiorno che lo sia buin caffè che sia forte e nero che brutta notte ??? - Roxennes_ : RT @stringimeharry: Che brutta la domanda “che mi racconti?” Perché io non so mai cosa dire siccome nella mia vita non succede mai nulla di… -

Ultime Notizie dalla rete : “Che brutta Legacies su Italia1 dal 16 marzo: vergognosa programmazione dello spin-off di The Vampire Diaries e The Originals OptiMagazine