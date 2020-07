Ceprano, crea un falso profilo Instagram e pubblica post diffamatori e di minaccia contro una donna: scoperta e denunciata (Di mercoledì 8 luglio 2020) La diffamazione corre sui social. E potrebbe costare caro ad una ragazza di 24 anni di Ceprano che è stata deferita dai carabinieri in stato di libertà con la pesante accusa di “diffamazione a mezzo stampa e minaccia” per aver pubblicato alcuni post ritenuti diffamatori nei confronti di una 42enne, anche lei di Ceprano. La giovane, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto effettuata dai carabinieri della stazione cepranese, si sarebbe creata un falso profilo Instagram e quindi, fingendosi parente della 42enne, avrebbe iniziato a pubblicare post diffamatori e di minaccia nei confronti dell’altra donna, al momento non si sa ancora il motivo di tale comportamento. Visto quanto stava accadendo a suo danno, la 42enne si è recata dai carabinieri ed ha denunciato tutto. I militari hanno svolto le indagini del caso e in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

