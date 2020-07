Bollettino oggi mercoledì 8 luglio: contagi, morti, guariti e numeri regione per regione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a mercoledì 8 luglio. Prosegue anche in questo pomeriggio l’attività di analisi della curva epidemiologica su tutto il territorio italiano da parte del Ministero della Salute con il Bollettino redatto in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Sono 193 i nuovi casi di contagio rispetto ai 137 di ieri. Il numero dei decessi è di 15 (ieri 30) mentre aumenta il numero dei guariti, 825 (ieri 574). I tamponi registrati nelle ultime 24 ore sono 50.443 contro i 43.219 di ieri, aumenta il numero delle terapie intensive (+1) mentre diminuisce il numero degli attualmente positivi: ... Leggi su sportface

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione. *Attenzione: il dato dei tamponi ieri indicava 5.575.81… - sportface2016 : #Coronavirus | Ecco i dati regione per regione, oggi mercoledì 8 luglio #covid19 - CinqueColonne : Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 3 Tamponi del giorno: 1.918 Totale positivi: 4.750 Totale ta… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#EmiliaRomagna #Coronavirus #COVID?19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Liguria e della #Sicilia #Coronavirus #COVID?19 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino oggi Coronavirus, il bollettino di oggi 8 luglio. Dati Italia e tabelle in tempo reale QUOTIDIANO.NET Coronavirus, bollettino 8 luglio: 242.149 casi in Italia, di cui 193.640 guariti e XXX morti

Il bollettino del Ministero della Salute sui contagi da Coronavirus in Italia di mercoledì 8 luglio 2020. Secondo l’ultimo bilancio aggiornato a oggi, il numero dei casi positivi al Covid-19 è salito ...

Coronavirus, il bollettino dell'8 luglio, 193 nuovi contagi e 15 morti

Aumentano i morti da Coronavirus, il bollettino di mercoledì 8 luglio parla di 15 decessi ... Tutti i grafici e le mappe Lazio "Oggi registriamo un dato di 14 casi e zero decessi. Dei nuovi casi 9 ...

Il bollettino del Ministero della Salute sui contagi da Coronavirus in Italia di mercoledì 8 luglio 2020. Secondo l’ultimo bilancio aggiornato a oggi, il numero dei casi positivi al Covid-19 è salito ...Aumentano i morti da Coronavirus, il bollettino di mercoledì 8 luglio parla di 15 decessi ... Tutti i grafici e le mappe Lazio "Oggi registriamo un dato di 14 casi e zero decessi. Dei nuovi casi 9 ...