Barbara d’Urso | Antonio Zequila: “Può darsi mi abbia pensato come preda” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Barbara d’Urso è stata la protagonista di un retroscena di Antonio Zequila che, intervistato da Radio Italia Anni 60, ha rivelato che potrebbe essere stato visto come una possibile preda da lei. Barbara d’Urso, nonostante sia in vacanza per qualche tempo dal piccolo schermo, continua ad essere una delle protagoniste indiscusse dei media. Questa volta … L'articolo Barbara d’Urso Antonio Zequila: “Può darsi mi abbia pensato come preda” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Sun1flower_ : @infiinitylou Ci vediamo direttamente da Barbara D'Urso per la querela - BITCHYFit : Antonio Zequila si scaglia contro Antonella Elia e fa un’insinuazione su Barbara d’Urso - maricadale18 : @stanzaselvaggia Barbara D’urso ??????la vendetta ?????? - gioporce : RT @LupoNolberto: Boom petizione contro Barbara D'Urso: Basta con la 'TV salvinatura' (spazzatura)! - Novella_2000 : Conduttori tv: ecco chi sono i 15 più presenti, da Barbara d’Urso a Maria De Filippi -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia