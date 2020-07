Australia in lutto, è morto il campione del mondo di snowboard Alex Pullin (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alex Pullin è morto. Il campione di snowboard si è spento all’età di 32 anni in Australia. MELBOURNE (Australia) – Australia e snowboard in lutto. E’ morto all’età di 32 anni Alex Pullin, due volte campione del mondo e portabandiera del suo Paese alle Olimpiadi del 2014 a Sochi. Una scomparsa che ha sconvolto l’intero mondo dello sport visto che il decesso è avvenuto, molto probabilmente, per un malore durante l’attività di pesca subacquea in apnea. Inutili i tentativi di rianimarlo, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il ... Leggi su newsmondo

