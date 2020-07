Atalanta-Samp, le pagelle in un clic Votate la prestazione dei nerazzurri (Di mercoledì 8 luglio 2020) Basta entrare nella notizia a fine gara e potrai valutare la prestazione di ogni singolo giocatore nerazzurro. Guarda anche la media scaturita dal voto di tutti i lettori. Leggi su ecodibergamo

MatteoPedrosi : Se l’Atalanta batte la Samp va a -9 dalla Juventus. E alla prossima c’è #JuveAtalanta... - PhZERO_IT : @andreavianel E di quelli che si sono dimenticati di Milan-Genoa, Milan-Lecce, Milan-Samp, Inter-Milan, Milan-Sassu… - it_samp : #AtalantaSamp: ecco gli 11 iniziali. Solo Gabbiadini in attacco. - Marathonbet_IT : Alle 21.45 si incrociano destini europei e di salvezza in #SerieA, con in campo tra le altre #Atalanta e #Samp, ma… - pol2187 : RT @enfasixi: Ma è possibile che ad ogni sconfitta si deve parlare di Allegri? Dobbiamo ricordarvi di Juve Parma 3-3? Di Samp Juve 3-2? Di… -