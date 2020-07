Zazzaroni: "Osimhen non mi fa impazzire. Insigne? Ha un difetto..." (Di martedì 7 luglio 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Napoli più forte della Lazio, ma il calcio non è scienza, la Lazio è andata ben oltre le sue capacit&agra ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Zazzaroni: 'Osimhen non mi fa impazzire. Insigne? Ha un difetto...' - sscalcionapoli1 : Zazzaroni: 'Il gol di Insigne contro la Roma è il suo capolavoro, Osimhen non mi fa impazzire, Boga mi piace tantis… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Zazzaroni: 'Il gol di Insigne contro la Roma è il suo capolavoro, Osimhen non mi fa impazzire, Boga mi piac… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: IL PARERE - Zazzaroni: 'Il gol di Insigne contro la Roma è il suo capolavoro, Osimhen non mi fa impazzire, Boga mi pia… - juve_magazine : RT @calciomercato_m: IL PARERE - Zazzaroni: 'Il gol di Insigne contro la Roma è il suo capolavoro, Osimhen non mi fa impazzire, Boga mi pia… -