Tom Hanks: “Ho avuto dolori paralizzanti per il virus. Non riuscivo a concentrarmi per più di 12 minuti” (Di martedì 7 luglio 2020) “Ho avuto dolori paralizzanti, ero sempre affaticato e non riuscivo a concentrarmi su niente per più di 12 minuti”. A rivelarlo è Tom Hanks che, in un’intervista al Guardian, ricorda i terribili giorni della lotta contro il Covid-19 vissuti insieme alla moglie Rita Wilson. I due furono le prime personalità pubbliche a rendere noto di aver contratto il coronavirus e a raccontare gli effetti della malattia. “Mia moglie ha perso il senso del gusto e dell’olfatto, aveva una forte nausea, e una febbre molto più alta della mia – ha spiegato l’attore -. Il nostro disagio a causa del virus è durato praticamente due settimane, abbiamo avuto reazioni molto diverse, ed è stato strano”. Hanks ha rivelato poi che, non essendo ansioso, quando aveva ricevuto l’esito positivo del tampone non si era ... Leggi su ilfattoquotidiano

