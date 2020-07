Tara Gabrieletto sbotta e difende Gallella: “Non mi rompete i coglion* e lasciate stare Cristian” (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo avere ufficializzato la separazione da Cristian Gallella (cliccare per credere), la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Tara Gabrieletto, ha sparato a zero contro gli hater che continuano a giudicarla, cercando di difendere il suo ex marito. Tara Gabrieletto sbotta: “Non mi rompete i coglion* e lasciate stare Cristian” Sinceramente mi sto rompendo le... L'articolo Tara Gabrieletto sbotta e difende Gallella: “Non mi rompete i coglion* e lasciate stare Cristian” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Tara Gabrieletto sbotta e difende Gallella: “Non mi rompete i coglion* e lasciare in pace Cristian” - ohherondale : ??TOP 30 COPPIE DI UOMINI E DONNE ?? 18. Cristian Gallella e Tara Gabrieletto (5.1%) - Spazio_Gossip : Cristian Galella e Tara Gabrieletto sono single. - MariadeFilippi5 : Cristian Galella e Tara Gabrieletto sono single. - ItaTvfan : Cristian Galella e Tara Gabrieletto sono single. -