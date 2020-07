Sophia Loren e le lacrime per Ennio Morricone: “Resto sempre più sola…” (Di martedì 7 luglio 2020) Sophia Loren, dalla sua casa di Ginevra, piange la morte di Ennio Morricone, che ha reso grande il cinema e l’ha spesso emozionata come spettatrice. “Ho passato una mattinata davvero triste, appena ho saputo la notizia mi sono messa a rivedere brani di tutti i film che lui aveva musicato, sono tanti, sono belli, a cominciare da quelli di Sergio Leone che lasciano dentro una traccia indelebile”, dice la Loren in un’intervista pubblicata sul sito del Corriere della Sera. “Sono ancora sottosopra. Le assicuro che questa mattina ho passato momenti bruttissimi“, racconta la diva, che aggiunge: “Purtroppo non abbiamo mai lavorato insieme ed è un grosso dispiacere, ma cosa vuole, il nostro lavoro è così, che vò fa?”. Morricone, dice la Loren, “era un uomo pieno di calore, con un’anima davvero grande grande. ... Leggi su ilfattoquotidiano

