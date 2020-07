Ricerca, Ilaria Capua: “Sogno Usa sfumato per molti scienziati, non lasciamoli” (Di martedì 7 luglio 2020) “Vorrei fare un ragionamento con il ministro” alle Pari opportunità “Elena Bonetti. Nel Paese in cui lavoro sta succedendo una cosa terribile per la Ricerca: Trump ha firmato un ordine che di fatto blocca molti visti per studenti e giovani Ricercatori e professionisti europei che stavano per fare il grande passo della loro carriera e sono rimasti bloccati. Non abbandoniamoli e facciamolo soprattutto per le donne”. E’ l’appello lanciato dalla virologa Ilaria Capua, responsabile negli States dell’One Health Center of Excellence della University of Florida, in occasione del seminario ‘A pari merito. Senza donne non c’è ripresa’, promosso dalla Fondazione Bracco, che compie 10 anni di attività e dedica un momento di riflessione alle disuguaglianze di genere. L’evento, in streaming, è stato ... Leggi su meteoweb.eu

Durante la pandemia di Covid-19 "ci siamo accorti che le donne sono meno a rischio di sviluppare forme gravi" della malattia. "Questo vuol dire che mettere e reinserire nell'ambito del lavoro le donne ...

Roma, 6 lug. (askanews) - - "Dall'oggi al domani, una importante scienziata, all'epoca anche deputata della Repubblica, viene indagata per traffico internazionale di virus. Ilaria Capua diventa cos il ...

