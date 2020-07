Ragazzi trovati morti nel sonno a Terni: ipotesi droga, arrestato presunto pusher (Di martedì 7 luglio 2020) È stato fermato l'uomo accusato di aver venduto droga ai due adolescenti di 15 e 16 anni trovati morti nelle proprie case a Terni nella mattina del 7 luglio. Si tratta di un ternano di 41 anni, nella cui casa gli investigatori hanno trovato materiale ritenuto utile alle indagini. Il presunto pusher è stato condotto in carcere. Il reato ipotizzato è morte come conseguenza di altro delitto. Il procuratore di Terni Roberto Liguori ha parlato di 'dichiarazioni dirimenti e convergenti' alla base del quadro accusatorio. ipotesi di un mix di sostanze Non è staa ancora accertata la sostanza che avrebbe causato la morte dei due giovani. Tra le ipotesi, un mix di sostanze compreso il metadone. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la serata dei due adolescenti, che stando ai primi rilievi effettuati ... Leggi su tg24.sky

