Probabili formazioni Fiorentina Cagliari: Simeone sfida la sua ex squadra (Di martedì 7 luglio 2020) Probabili formazioni Fiorentina Cagliari: Simeone sfida la sua ex squadra, Chiesa dovrebbe scendere in campo dal primo minuto La Fiorentina sembra aver ritrovato il sorriso, ma gli uomini di Beppe Iachini devono cancellare gli ultimi due ko consecutivi per potersi allontanare definitivamente dalla zona salvezza. Il Cagliari non è un avversario semplice, anzi: la squadra di Zenga vuole tornare a vincere dopo la sconfitta interna con l’Atalanta per poter migliorare la propria posizione di classifica. COME ARRIVA LA Fiorentina – I viola sono reduci dalla vittoria esterna contro il Parma, un 2-1 che ridà fiducia alla squadra di Iachini. Pezzella è squalificato, il tecnico dei viola non avrà a disposizione Ribery e Benassi. Spazio al solito 3-5-2 con Vlahovic che torna dopo la squalifica, accanto a lui ci sarà Federico Chiesa. COME ARRIVA IL ... Leggi su calcionews24

La Fiorentina sembra aver ritrovato il sorriso, ma gli uomini di Beppe Iachini devono cancellare gli ultimi due ko consecutivi per potersi allontanare definitivamente dalla zona salvezza. Il Cagliari ...

Riparte un nuovo turno di Serie A in questa frenetica corsa del campionato italiano post COVID. La sfida di cartello della 31a giornata è senza dubbio quella di San Siro fra il Milan di Stefano Pioli ...

