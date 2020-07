Pasta fredda con ricotta e pomodorini (Di martedì 7 luglio 2020) Pasta fredda con ricotta e pomodorini Con questo caldo la voglia di cucinare e di mangiare cose calde e pesanti sicuramente scarseggia, questa ricetta di Pasta fredda con ricotta e pomodorini è proprio quello che serve per affrontare le giornate estive. Una ricetta utile anche per chi vuole rimanere in linea. Vediamo insieme il procedimento Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di Pasta20 pomodorini200 g di ricotta di bufala20-25 olive nereSale fino q.b.Olio evo q.b.PeperoncinoBasilicoIniziamo portando sul fuoco una pentola piena di acqua dove andremo a cuocere la Pasta fredda con ricotta e pomodoro non appena l’acqua arriverà ad ebollizione. Quando l’acqua arriverà a temperatura, mettete il sale e la Pasta e poi lasciate cuocere per qualche minuto in meno rispetto al tempo di cottura indicato sulla confezione, scolate ... Leggi su termometropolitico

La pasta fredda è un primo piatto freddo ideale per il periodo estivo; si può gustare in casa, in ufficio o al mare! Facile e veloce da preparare, è apprezzata da tutti! Le ricette estive per la pasta ...

Pasta patate e cozze

La pasta patate e cozze è un’alternativa gustosa alla tradizione pasta con le cozze. La ricetta è molto facile e veloce da preparare perfetta per le cene estive quando si ritorna dal mare. Vediamo ins ...

