Panico a Roma, ‘Questa è una rapina’: ma in realtà stavano girando un film non autorizzato (Di martedì 7 luglio 2020) Attimi di Panico quelli vissuti a Roma nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 luglio, in via Guglielmo Massaia. Alle 16:40 è arrivata la segnalazione alla Polizia per la presenza di una persona incappucciata fuori un negozio. Tutto ha fatto pensare ad una rapina in atto: il volto travisato, l’ipotesi che quella persona stesse facendo il palo. Ma così non è stato. Nessuna rapina. Le tre persone stavano girando la scena di un film amatoriale. Peccato però che questo non fosse autorizzato. Per questo motivo i tre sono stati denunciati in stato di libertà per procurato allarme e le due pistole finte sono state sequestrate. Panico a Roma, ‘Questa è una rapina’: ma in realtà stavano girando un film non autorizzato su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Panico a Roma, ‘Questa è una rapina’: ma in realtà stavano girando un film non autorizzato - mbx1900 : @neno37270531 Ha esordito con: abbiamo buttato via 4 mesi Roma è avvertita non aspettate ottobre il virus è tornato… - ritarimix : Un ragazzo minaccia il suicidio per non essere massacrato,qualunque genitore dovrebbe inorridire e insorgere.Non ho… - occhio_notizie : Panico sul trenino Roma-Lido - elisabaarone : RT @emmaroman_: Guardo sull’iPhone dieci chiamate perse Ma tanto non c’è mai nessuno quando serve Roma è sfocata sotto la pioggia battente… -