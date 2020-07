Palomonte: reflui zootecnici sversati in un terreno, scattano i sigilli (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPalomonte (Sa) – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Buccino, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio si sono portati in località “Vonghia” in agro del comune di Palomonte, presso un’azienda zootecnica dove la pattuglia ha provveduto ad effettuare una verifica dell’allevamento, a prevalenza di capi bufalini, regolarmente censiti in Banca Dati Nazionale. Nel corso del controllo veniva accertato che l’azienda recapita i reflui zootecnici prodotti dai capi in una vasca per la raccolta dei reflui di circa 190 mq la quale, però, risultava essere non a tenuta ed inoltre presentava dei fori praticati in più, punti lungo le pareti di contenimento, per permettere ai reflui di defluire nel terreno sottostante. Alla luce di quanto scoperto, i militari ... Leggi su anteprima24

