Mes: Spada (Assolombarda), 'iniziamo a prendere queste risorse, sono opportunità' (Di martedì 7 luglio 2020) Milano, 7 lug. (Adnkronos) - "E' necessario che iniziamo a prendere le risorse che sono disponibili. sono dell'idea che il Mes sia un'ottima opportunità, viene rimborsato in dieci anni, ha un tasso bassissimo dello 0,13% rispetto a qualsiasi emissione di Btp". E' quanto ritiene Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, parlando a un webinar di PwC Italia dedicato all'industria. "Io penso - aggiunge -che abbiamo importanti investimenti da fare in termini sanitari" e con il Mes "ci sono spazi per poter liberare risorse che magari poi andrebbero a investimenti per migliorare la produttività o altri temi". Leggi su liberoquotidiano

Giovanni1DiMaio : RT @_lordinenuovo: La spada di Damocle dei vincoli europei sulla ripresa economica - StalinismoV : RT @_lordinenuovo: La spada di Damocle dei vincoli europei sulla ripresa economica - _lordinenuovo : La spada di Damocle dei vincoli europei sulla ripresa economica - johnkennedy1962 : @GiorgiaMeloni @Antonio_Tajani @matteosalvinimi Scusa Giorgia ma cosa ci fa Tajani su quel palco???Che ci fa Forza… - FabioC_Spada : RT @fdragoni: #staseraitalia chissà come avrà fatto UK a dare i soldi agli imprenditori in due settimane senza euro, senza #MES, senza #BEI… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Spada Mes: Spada (Assolombarda), 'iniziamo a prendere queste risorse, sono opportunità' Il Tempo Accoto (M5S): sanit da riformare senza miliardi pericolosi del Mes

Roma, 4 lug. (askanews) - "Oggi dal Centro Studi Unimpresa apprendiamo che a partire dal 2007 sono stati chiusi in tutta Italia 200 ospedali con la perdita di 45.000 posti per il personale sanitario.

Oggi al via il semestre europeo della Germania, ecco cosa aspettarci dalla Merkel

Di più di quanto proposto con il Recovery Fund la cancelliera non può permettersi di concedere, anche perché in patria la sua forza è ormai solamente lo specchio delle debolezze altrui. La notizia rip ...

Roma, 4 lug. (askanews) - "Oggi dal Centro Studi Unimpresa apprendiamo che a partire dal 2007 sono stati chiusi in tutta Italia 200 ospedali con la perdita di 45.000 posti per il personale sanitario.Di più di quanto proposto con il Recovery Fund la cancelliera non può permettersi di concedere, anche perché in patria la sua forza è ormai solamente lo specchio delle debolezze altrui. La notizia rip ...