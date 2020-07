Matrimonio a Prima vista si farà in sicurezza: in onda in autunno (Di martedì 7 luglio 2020) Per la gioia del pubblico che ama follemente il format Matrimonio a Prima vista, il programma si farà! La notizia è stata data nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di Discovery Channel per la prossima stagione. L’ultima edizione di Matrimonio a Prima vista, andata in onda nell’autunno del 2019, ha riscosso un grandissimo successo, con ascolti da record per i canali di Discovery che hanno trasmesso il format. Il programma piace ai giovani ma non solo: il target di riferimento è ampio e lo show, si rivolge a un pubblico variegato. La paura dei fans di Matrimonio a Prima vista, era che a causa del covid 19, sarebbe stato più difficile registrare le puntate. E invece la nuova edizione del programma si farà e probabilmente andrà in onda sempre in autunno. Tutto rispettando le regole. Del resto, se si ... Leggi su ultimenotizieflash

