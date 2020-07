Mantova, animatore positivo al Covid: bambini messi in isolamento (Di martedì 7 luglio 2020) animatore positivo al Covid a Castel Goffredo. Al via il protocollo per bambini e ragazzi che vanno in isolamento. Al momento nessuno ha sintomi animatore positivo al Covid a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. Sono scattate subito le procedure che avviano all’isolamento bambini e ragazzi che sono entrati in contatti con l’animatore del centro estivo Grest. Al momento nessuno dei giovani che hanno avuto contatti ha sintomi di Coronavirus. Neanche il diretto interessato ha sintomi ed ha scoperto di essere positivo al Covid-19 quasi per caso. Dovendosi sottoporre a un intervento chirurgico, è stato sottoposto a tampone risultato positivo. Così è scattato l’allarme che ha riguardato i giovani del centro estivo. Le attività del centro erano proseguite perché organizzate a piccoli gruppi proprio per evitare ... Leggi su bloglive

Nicole78284887 : RT @fanpage: Bambini e ragazzi in isolamento - fanpage : Bambini e ragazzi in isolamento -

Ultime Notizie dalla rete : Mantova animatore Mantova, animatore del Grest positivo al coronavirus: bambini e ragazzi in isolamento Milano Fanpage.it Mantova, animatore positivo al Covid: bambini messi in isolamento

Al momento nessuno ha sintomi Animatore positivo al Covid a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. Sono scattate subito le procedure che avviano all’isolamento bambini e ragazzi che sono entrati in ...

Animatore del grest positivo al coronavirus, bambini e ragazzi in isolamento

La curva dei contagi è tornata (lievemente) a salire: sono 111 i nuovi casi di positività da coronavirus in Lombardia, 206 in tutta Italia. Nel territorio lombardo 76 casi sono stati intercettati con ...

Al momento nessuno ha sintomi Animatore positivo al Covid a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. Sono scattate subito le procedure che avviano all’isolamento bambini e ragazzi che sono entrati in ...La curva dei contagi è tornata (lievemente) a salire: sono 111 i nuovi casi di positività da coronavirus in Lombardia, 206 in tutta Italia. Nel territorio lombardo 76 casi sono stati intercettati con ...