L’hotel “zero stelle” sulle Alpi è senza pareti e soffitto: l’esperienza è unica (Di martedì 7 luglio 2020) Un letto matrimoniale panoramico, dal quale poter osservare le stelle godendo di un posizione privilegiata e del buio della notte, respirando a pieni polmoni l’aria più genuina che c’è. Perdersi nell’immensità di un panorama mozzafiato delle Alpi svizzere ricevendo anche la colazione a letto, portata da un maggiordomo: è l’esperienza, assolutamente unica, che regala un albergo del comune di Safiental, situato nel cantone dei Grigioni, in Svizzera. L’hotel Null Stern, letteralmente “Zero stelle”, è il primo – e unico – senza pareti, con un concept assolutamente essenziale: come anticipato, gli ospiti sono invitati a dormire su un matrimoniale posizionato a cielo aperto dato che “la stanza”, posizionata a 1.960m di altitudine, è dotata di un semplice pavimento con sopra un ... Leggi su tpi

