L'ex consigliera di Melania ha scritto un libro "esplosivo" sulla first lady (Di martedì 7 luglio 2020) Una ex consulente della first lady americana, Melania Trump, ha scritto una autobiografia “esplosiva” in cui fornisce dettagli dei suoi 15 anni di amicizia con la moglie di Donald Trump. Il libro, scritto da Stephanie Winston Wolkoff, si intitolerà ‘Melania and Me’ e uscirà il 1 settembre.Winston Wolkoff ha supervisionato la transizione di Melania alla Casa Bianca da New York, dopo l’elezione del marito, e le ha fatto da consulente sulle questioni politiche. Nel febbraio 2018, è stata costretta a lasciare sullo sfondo delle accuse che la sua azienda aveva ricevuto pagamenti per 26 milioni di dollari, relativi all’organizzazione della lussuosa cerimonia di inaugurazione di Trump nel 2017. I rapporti con la first lady non sono rimasti buoni e la Winston Wolkoff ha detto di essersi sentita tradita.Considerata a lungo una delle amiche ... Leggi su huffingtonpost

