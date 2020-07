Lautaro resta all’Inter? Clausola in scadenza, il Barcellona non affonda (Di martedì 7 luglio 2020) Lautaro resta all’Inter? Clausola in scadenza, il Barcellona non affonda: da domani non potrà più andare via per 111 milioni Giorni decisivi per la permanenza di Lautaro Martinez all’Inter. La Clausola di 111 milioni, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, scade nelle prossime ore. Il Barcellona non ha ancora affondato il colpo, anzi: i blaugrana, almeno per il momento, non hanno intenzione di proseguire la trattativa. L’Inter è pronta anche a rinnovare il contratto del giocatore, ma adesso c’è meno fretta per far partire le trattative. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

