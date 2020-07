Konami, Milan e Inter non rinnovano l’accordo per PES (Di martedì 7 luglio 2020) Attraverso due comunicati ufficiali, l’azienda giapponese produttrice di videogiochi Konami ha annunciato che il contratto di licenza con Milan e Inter per la serie eFootball PES non sarà rinnovato. Questa la nota della società: «Il nostro contratto di licenza con FC Internazionale e con AC Milan non verrà rinnovato. La rappresentanza del club non sarà … L'articolo Konami, Milan e Inter non rinnovano l’accordo per PES è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

