Juve, Sarri: "Non facciamo tanti processi, c'è stato un blackout dopo il rigore" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Serata da dimenticare per la Juve a San Siro, i bianconeri di Maurizio Sarri sono stati raggiunti e poi superati dal Milan, vittorioso in rimonta per 4-2. Lo stesso Sarri ha parlato nel post-partita esprimendo tutta la propria delusione a DAZN. Questo quanto affermato: "Oggi abbiamo fatto 60 minuti di livello mondiale, eravamo in pieno controllo della partita. Un blackout su cui non bisogna pensare perché tra un paio di giorni abbiamo un’altra partita. E’ successo anche ad altre squadre in... Leggi su 90min

E’ bastato un calcio di rigore per cambiare il corso di Milan-Juventus. Con i bianconeri avanti 2-0, il penalty assegnato ai rossoneri ha avuto l’effetto devastante sulla squadra di Sarri, esaltando a ...

Juventus, Sarri: "Blackout totale, ma niente processi"

MILANO - Maurizio Sarri non può essere soddisfatto dopo il ko di San Siro per 4-2 contro il Milan. Il tecnico bianconero però fa notare che la sua Juventus - che mantiene 7 punti di vantaggio sulla La ...

