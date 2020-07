Jacopo Ottonello tra gli 8 finalisti di Castrocaro dopo Amici di Maria De Filippi (Di martedì 7 luglio 2020) Sono stati comunicati i nomi degli 8 finalisti di Castrocaro che si contenderanno la vittoria della 63esima edizione del Festival. Si tratta di 2 ragazze, 2 band e 4 ragazzi per un totale di 12 componenti che occupano 8 posti. Le due band sono rispettivamente un duo e un quartetto. Il duo è quello de Le Radici; il quartetto è quello dei Watt. Tra i 4 ragazzi finalisti ci sono anche Jacopo Ottonello e Stefano Farinetti, entrambi ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi nell'ultima edizione del talent show, in onda tra il 2019 e il 2020. I finalisti di Castrocaro sono: Federico Castello in arte FellowJacopo Ottonello in arte JacopoLaura FantauzzoLe Radici (duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello)Nadia D’AguannoNiccolò Dainelli in arte Daino Stefano Farinetti in arte NenoWatt (quartetto composto da Greta Elisa ... Leggi su optimagazine

