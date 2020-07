Il Trono di Spade: Kit Harington svela qual è stato l'episodio più difficile da girare (Di martedì 7 luglio 2020) Kit Harington ha dovuto girare in condizioni estreme durante i suoi otto anni di riprese della serie HBO Il Trono di Spade, ma c'è un episodio che è stato più duro degli altri. La star de Il Trono di Spade, Kit Harington, ha svelato qual è stato uno degli episodi più difficili da girare in otto anni di riprese, ovvero La Battaglia dei Bastardi, uno dei momenti più ricordati delle 8 stagioni andate in onda. Durante le prime sette stagioni de Il Trono di Spade, Kit Harington ha dovuto affrontare numerose difficoltà sul set, girando spesso in condizioni difficili. Ma, secondo lui, la peggior scena che abbia mai girato è stata per l'episodio la Battaglia dei Bastardi: "Ho alcune fobie, i ragni sono una di queste, ma la peggiore è la mia claustrofobia, ... Leggi su movieplayer

EleuteriaTheory : @mmorphine_ Io sono categorica anche con i sottogeneri. Tolkien forse per genere lo comparo a Brooks. Trono di spad… - onlyrreputation : Io adoro Ramsay Bolton, secondo me è il personaggio migliore del trono di spade ma non è che voglia dire che muoio… - iperuranio__ : 7 - Il Trono di Spade (libri nettamente superiore alla serie tv, soprattutto nelle ultime stagioni) - tendae131 : e skam e il trono di spade e vikings e weightlifting fairy kim bok joo e ecc - Lux_Torre : @paperss2106 Il trono di spade -

Ultime Notizie dalla rete : Trono Spade "Il trono di spade", RR Martin rivela: "Prossimo libro nel 2021" Adnkronos Venezia 2020: The Book of Vision, prodotto da Terrence Malick, apre la Settimana della Critica

The Book of Vision, dramma in costume prodotto da Terrence Malick, inaugurerà la Settimana della Critica, sezione indipendente di Venezia 2020. The Book of Vision, dramma in costume prodotto da Terren ...

Above Suspicion: il trailer del film con Emilia Clarke

A volte per un attore non è semplice scrollarsi di dosso e allontanarsi dal personaggio che l’ha reso famoso, men che meno se quello stesso personaggio è diventato, col tempo, una vera e propria icona ...

The Book of Vision, dramma in costume prodotto da Terrence Malick, inaugurerà la Settimana della Critica, sezione indipendente di Venezia 2020. The Book of Vision, dramma in costume prodotto da Terren ...A volte per un attore non è semplice scrollarsi di dosso e allontanarsi dal personaggio che l’ha reso famoso, men che meno se quello stesso personaggio è diventato, col tempo, una vera e propria icona ...