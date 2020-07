Il Paradiso delle Signore oggi, anticipazioni 7 luglio: Umberto si deve dividere tra Adelaide e Flavia (Di martedì 7 luglio 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signor puntata di oggi: Umberto non sa come fare. Sia Adelaide che Flavia sono convinte di trascorrere il Natale con lui nella residenza di Rapallo. Una delle due però ci rimarrà male. Intanto Silvia e Luciano sono pronti per partire alla volta di Bari dove rivedranno Nicoletta e Margherita. Infine Salvatore e Marcello sono pronti all’acquisto della cafetteria… Torna l’appuntamento quotidiano con laArticolo completo: Il Paradiso delle Signore oggi, anticipazioni 7 luglio: Umberto si deve dividere tra Adelaide e Flavia dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

