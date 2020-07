Il 10% degli studenti ha interrotto l'attività formativa a causa del COVID-19 (Di martedì 7 luglio 2020) La pandemia di COVID-19, lo abbiamo sottolineato più volte, ha accentuato le disuguaglianze che in Italia, anche prima dell'emergenza, erano già piuttosto evidenti. Chi aveva già maggiori disponibilità economica non ha sofferto il primo periodo di crisi in modo consistente, ma chi si trovava già in difficoltà in molti casi ha avuto il colpo di grazia.Le disuguaglianze stanno emergendo con prepotenza ora che la vita è tornata ad una semi-normalità. E anche sul fronte della scuola si sono già registrate delle gravi conseguenze. L'AgCom ha rivelato oggi i risultati di un sondaggio secondo il quale 10 ragazzi su 100 sono rimasti di fatto esclusi dal processo educativo durante il periodo di lockdown.E se a causa della mancanza di mezzi e disponibilità per seguire le lezioni a distanza il 10% ha temporaneamente ... Leggi su blogo

