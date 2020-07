Griezmann Juventus, “Don Balòn”: il francese possibile erede di CR7 (Di martedì 7 luglio 2020) Griezmann Juventus – Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Griezmann in casa Juventus. Le petite diable potrebbe dunque finire a Torino, magari come possibile erede di Cristiano Ronaldo a Torino. Infatti come scrive il portale ‘Don Balon, il presidente Bartomeu avrebbe deciso privarsene dopo una sola stagione dal suo arrivo in Catalogna. La dirigenza del Barça punterebbe a cederlo per una cifra vicina ai 150 milioni. Griezmann Juventus, le ultimissime sul francese Il portale ‘Don Balon’ rilancia l’interesse della Juventus per Griezmann. L’attaccante spagnolo in bianconero con l’addio di Cristiano Ronaldo. Su Griezmann potrebbe fiondarsi la Juventus, soprattutto se questa estate dovesse consumarsi a sorpresa un divorzio anticipato con Cristiano Ronaldo. Leggi anche: Milan Juventus streaming: dove seguire il match ... Leggi su juvedipendenza

calciomercatoit : ??#Juventus - dalla ???? via Cristiano #Ronaldo, assalto a #Griezmann (Don Balon) ??#CMITmercato - StoriaAmore79 : Juve-Barcellona, nuovo maxi scambio pazzesco! Sarebbero 3 i giocatori coinvolti! LO SCAMBIO??… - Antonio8384 : ??????CLAMOROSO ?????? Griezmann e Messi fingono di andare d'accordo. Continuano i depistaggi e gli specchi per le allod… - BolognaTG24 : RT @SportCafe24: Hoy portada #Jugones de - TT_TetogoNews : RT @SportCafe24: Hoy portada #Jugones de -