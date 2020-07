God of War diventaun libro per bambini

God of War diventa...un libro per bambini (Di martedì 7 luglio 2020) God of War, l'apprezzatissima esclusiva PS4 caratterizzata da violenti e sanguinosi scontri contro i nemici, diventa un adorabile libro per bambini.Esatto. Avete capito bene, le pericolose avventure di Kratos e suo figlio Atreus sono state adattate in un libro educativo per bambini che, fondamentalmente, ha l'obiettivo di insegnare l'alfabeto ai più piccoli.Il libro in questione si chiama God of War: B is For Boy e, chiaramente, non presenta alcuna immagine violenta tipica del videogioco. Al contrario, attraverso delle innocenti illustrazioni, il volume fa corrispondere ogni lettera dell'alfabeto a un luogo o personaggio di God of War.Leggi altro... Leggi su eurogamer

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #GodofWar trasformato in un libro per bambini: ecco 'God of War: B is For Boy'. - Eurogamer_it : #GodofWar trasformato in un libro per bambini: ecco 'God of War: B is For Boy'. - tech_gamingit : Annunciato il libro per bambini di God of War - oOShinobi777Oo : Annunciato il libro per bambini di God of War - gemin_steven98 : RT @spaziogames: Ma è bellissimo! #GodofWar -