Giancarlo Magalli lancia una mega frecciatina ad Adriana Volpe (Di martedì 7 luglio 2020) In questi giorni Adriana Volpe è sbarcata su TV8 con il nuovo programma Ogni Mattina. La conduttrice ha infatti lasciato definitivamente la Rai e, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, che le ha sicuramente permesso di farsi conoscere anche da un pubblico più giovane, ha accettato la sfida proprio su TV8. Al momento gli ascolti del programma però non sembrano essere soddisfacenti (79.000 spettatori e lo 0,9% di share nell’ultima puntata) e Giancarlo Magalli se ne è accorto. Il conduttore, che negli ultimi mesi ha avuto diversi diverbi con la Volpe, non si è lasciato quindi scappare l’occasione di fare un commento sul basso riscontro ottenuto dal nuovo show in onda su TV8. Magalli ha fatti pubblicato un post scrivendo “0,9%”, ovvero lo share del programma, aggiungendo poi una emoji che invita a fare silenzio. Non ... Leggi su trendit

FrancoMusiani : RT @bubinoblog: LA TOCCA PIANISSIMO! GIANCARLO MAGALLI COMMENTA GLI ASCOLTI DI ADRIANA VOLPE - _Alessio_88 : Giancarlo Magalli: Età Anagrafica 73 Età Celebrale 3 #OgniMattina - davidemaggio : Giancarlo Magalli percula Adriana Volpe: «0,9%· Chi deve capire capisce» ?????? - fabiofabbretti : Giancarlo Magalli percula Adriana Volpe: «0,9%. Chi deve capire capisce» - enyalis85 : Giancarlo Magalli è spregevole. -