Georg Ratzinger rischia di passare alla storia come un grande chiacchierone

Monsignor Georg Ratzinger, il fratello maggiore di Benedetto XVI, morto a 96 anni, rischia di passare alla storia come un grande chiacchierone. Non certo in senso negativo, ma come una persona che non riesce a tenersi alcun segreto. Eppure, nonostante la grande loquacità anche mediatica del fratello maggiore, Benedetto XVI volle rivelare anche a lui, diverso tempo prima di renderla pubblica e definitiva, la sua decisione di dimettersi. Monsignor Georg almeno quella volta riuscì a non svelare nulla in anticipo, anche perché il Papa tedesco lo aveva vincolato al segreto della confessione. Ma dopo l'annuncio choc di Benedetto XVI, il fratello maggiore commentò pubblicamente quella storica decisione. Dopo San Giovanni Paolo II che fu eletto al soglio di Pietro, il 16 ottobre 1978, senza più nessun parente stretto in vita, Benedetto XVI quando fu ...

Georg Ratzinger, la camera ardente a Ratisbona. I funerali domani in Duomo

I fedeli potranno dare l'addio a Georg Ratzinger oggi a Ratisbona, dove la camera ardente è aperta dalle 10 alle 18 nella chiesa di San Giovanni.

