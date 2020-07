Fidae Ringrazia Cei per i 20mila Sussidi a Studenti (Di martedì 7 luglio 2020) Virginia Kaladich, presidente della Fidae, Ringrazia la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) per la messa a disposizione di borse di studio per Studenti in difficoltà. “Un Ringraziamento alla Conferenza Episcopale Italiana che ha deciso di erogare 20mila Sussidi del valore di 2.000,00 Euro per gli Studenti delle paritarie secondarie di I e II grado che si trovano in difficoltà a causa delle conseguenze economiche e sociali della pandemia“. Queste le parole della presidente della Fidae. L’assegnazione dei Sussidi verrà erogata attraverso un bando pubblicato sul sito ufficiale della Fidae. Sarà possibile accedervi dal 15 luglio. Leggi su youreduaction

