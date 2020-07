eSport Club, la palestra virtuale per i gamer (Di martedì 7 luglio 2020) (Foto: eSport Club)Per molti, gli eSport sono come vere e proprie discipline olimpiche, tanto che lo stesso Cio nelle ultime edizioni ne sta sperimentando l’introduzione ai Giochi: non sorprende dunque che i migliori specialisti mondiali vivano una quotidianità del tutto paragonabile a quella di sportivi professionisti, con tanta preparazione fisica e mentale oltre che una regolare alimentazione. Seguendo questa filosofia e con questo spirito che nasce eSport Club che si può definire come una palestra virtuale per gamer. La formula di adesione al progetto è attraverso abbonamenti, proprio come se si accedesse a un impianto sportivo. Sono due i pacchetti a disposizione ovvero quello mensile al costo di 12 euro e quello bimestrale a 20 euro con identici servizi offerti. Nello specifico, si potrà da un lato migliorare le proprie abilità lavorando ... Leggi su wired

Seguendo questa filosofia e con questo spirito che nasce eSport Club che si può definire come una palestra virtuale per gamer. La formula di adesione al progetto è attraverso abbonamenti, proprio come ...

Esports – Il Monza Calcio entra nell’Osservatorio Italiano. Le dichiarazioni di Galliani

Il Monza Calcio entra a far parte del network dell’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore. L’accordo rientra n ...

