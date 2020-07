Dr. Disrespect è stato bannato da Twitch per colpa della streamer Alinity? (Di martedì 7 luglio 2020) Le polemiche riguardo il ban definitivo di Dr. Disrespect da Twitch non sembrano avere fine e, ora, sembra che si sia trovato il principale responsabile di questo ban, la streamer Alinity.In seguito alla notizia, molti si sono chiesti perché la streamer non abbia ancora ricevuto alcun ban nonostante i suoi comportamenti al limite. La community su Reddit ha acceso la discussione in un post in cui si incolpa proprio Alinity, ma la ragazza si è difesa negando un suo coinvolgimento con il provvedimento preso da Twitch nei confronti di Dr. Disrespect.La streamer, che a quanto pare sta accusando tutto questo "hating" da parte dei fan, afferma anche di non conoscere Dr. Disrespect.Leggi altro... Leggi su eurogamer

