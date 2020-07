Cos’è Europod (Di martedì 7 luglio 2020) Europod è un network di podcast europei in diverse lingue, promosso dall’agenzia di produzione audio, Bulle Media. Nelle varie serie, esperti di media, think tank e istituzioni europee discutono temi di attualità, nonché le sfide a cui l’Unione europea è chiamata a dare una risposta. Dai dibatti a sfondo economico, a quelli inerenti la società civile, passando per la geopolitica: Europod è l’Europa a portata di cuffie. TALK EASTERN EUROPEUn podcast di New Eastern Europe – EN Talk Eastern è un podcast della testata New Eastern Europe. In questa serie, Adam Reichardt e Maciek Makulski esplorano la politica, le società, le culture e la storia dell’Europa centrale e orientale. Ogni episodio si compone di un dialogo con un ospite, incentrato su una problematica di attualità per la regione e inserito ... Leggi su linkiesta

