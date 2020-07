Coronavirus, in Lombardia 53 nuovi positivi e 13 morti: 0 casi in 4 province (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono 53 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, di cui 29 a seguito di test sierologici e 7 "debolmente positivi", a fronte di 3.380 tamponi effettuati. Lo comunica la Regione nel... Leggi su ilmattino

