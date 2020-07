Commissione ue: Pil zona Euro in picchiata, Italia maglia nera (-11,2%) (Di martedì 7 luglio 2020) Le stime contenute nelle Previsioni Economiche dell'estate presentate dalla Commissione Europea: tra i dati peggiori per il 2020, oltre all'Italia, si segnalano la Spagna (-10,9%) e la Francia (-10,6%) Leggi su firenzepost

Marcozanni86 : Lo ha scritto nero su bianco la commissione nella sua analisi su sostenibilità debito, propedeutica al #MES 'sanita… - ilfoglio_it : L'economia italiana è la più colpita dal #Covid. Secondo i dati della Commissione Ue sul pil dei paesi della zona e… - andreadortenzio : RT @ansaeuropa: Calo record Pil Italia -11,2% nel 2020. - Carolin12196021 : L’Ue stima un crollo record del Pil italiano - FirenzePost : Commissione ue: Pil zona Euro in picchiata, Italia maglia nera (-11,2%) -