Cdm, passa (salvo intese) il dl Semplificazioni (Di martedì 7 luglio 2020) Nuovo confronto nella maggioranza in occasione del Consiglio dei Ministri del 6 luglio. Sul tavolo anche il piano rilancio e il decreto Semplificazioni. Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, passa il dl Semplificazioni. salvo intese. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte prova ad accelerare su alcuni dei temi caldi nella maggioranza nella speranza di rompere gli indugi. passa ma salvo intese il decreto Semplificazioni, che il premier Conte aveva presentato come la madre di tutte le riforme. Il piano da presentare a Bruxelles come dimostrazione del fatto che l’Italia è sulla strada giusta. Palazzo ChigiIl Consiglio dei Ministri approva salvo intese: via libera al decreto Semplificazioni passa dopo una lunga ed estenuante trattativa il decreto Semplificazioni. Ma non tutti i nodi sono stati sciolti. Il provvedimento passa infatti salvo intese. Nessun ... Leggi su newsmondo

