Carpi-Alessandria in tv: data, orario e come vederla in streaming playoff Serie C (Di martedì 7 luglio 2020) Carpi-Alessandria sarà visibile in diretta tv e streaming: ecco la data e l’orario del match valido per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Allo stadio Cabassi scontro a eliminazione diretta tra gli emiliani e i piemontesi, due squadre che ambiscono fortemente alla promozione. Appuntamento fissato alle ore 20.30 di giovedì 9 luglio, diretta tv non disponibile e diretta streaming in esclusiva pay su Eleven Sports. Leggi su sportface

