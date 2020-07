Bolsonaro positivo al coronavirus, «Ma non ho già più la febbre». Oms: «Il virus può colpire tutti» (Di martedì 7 luglio 2020) Ad annunciarlo è stato lo stesso leader brasiliano. Che continua però a minimizzare: «Sto bene, farei anche una passeggiata, ma non posso» Leggi su corriere

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è risultato positivo al test per il coronavirus. Lo ha comunicato lui stesso durante un’intervista a TV Brasil, sottolineando di stare bene e di non avere sinto ...Roma, 7 lug. (askanews) - "Io, per esempio, se non avessi fatto il test, non saprei il risultato. Ed è appena risultato positivo". Ad annunciare la sua positività al coronavirus è stato lo stesso pres ...