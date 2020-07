Batistuta, DNA da bomber trasferito a suo nipote: è nato… Lautaro (Di martedì 7 luglio 2020) Gabriel Omar Batistuta è diventato nonno. Ad annunciare la nascita del bimbo, figlio del suo secondogenito, Lucas, è stato lo stesso ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter sui social. Attraverso la propria pagina Instagram, ecco il Re Leone comunicare l'arrivo di quello che potrebbe essere un altro bomber: il piccolo Lautaro.Batistuta presenta il piccolo Lautarocaption id="attachment 988159" align="alignnone" width="403" Batistuta (getty images)/captionGabriel Batistuta è diventato nonno a 51 anni e forse ha voluto mettere lo zampino per tramandare il suo DNA da bomber facendo chiamare il piccolo... Lautaro, come l'attaccante dell'Inter. "Ai miei fedeli seguaci presento Lautaro Batistuta, è bellissimo, pesa 3.070 kg, è il figlio di Dalila Prieto e del nostro secondo figlio, Lucas. Io e Irina siamo molto contenti e abbiamo iniziato ... Leggi su itasportpress

